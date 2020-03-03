У матери Криштиану Роналду случился инсульт
3 марта, 2020, 14:05
Мать португальского футболиста Кришитану Роналду Долорес Авейру перенесла инсульт
Об этом сообщает A Bola .
65-летняя женщина прошлой ночью перенесла инсульт и была срочно госпитализирована в Португалии. Оперативное вмешательство врачей предотвратило тяжелым последствия, как проблемы с речью или паралич.
Сейчас мать футболиста находится под наблюдением медиков.
- 1 марта Криштиану Роналду после визита в Мадрид выразил желание вернуться в "Реал".
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