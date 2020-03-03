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Espreso.tvСпортУ матери Криштиану Роналду случился инсульт

У матери Криштиану Роналду случился инсульт


фото: A Bola
Мать португальского футболиста Кришитану Роналду Долорес Авейру перенесла инсульт

Об этом сообщает A Bola .

65-летняя женщина прошлой ночью перенесла инсульт и была срочно госпитализирована в Португалии. Оперативное вмешательство врачей предотвратило тяжелым последствия, как проблемы с речью или паралич.

Сейчас мать футболиста находится под наблюдением медиков.

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