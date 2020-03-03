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Espreso.tvОбществоСпасатели нашли тело одного из рыбаков, пропавших на Киевском море

Спасатели нашли тело одного из рыбаков, пропавших на Киевском море


фото: dsns.gov.ua
3 марта в 12:00 вблизи с. Лошакова Гута Козелецкого района Черниговской области, на расстоянии около 70 м от берега, в воде обнаружено тело одного из рыбаков. Спасатели продолжают поиски

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"С 9 часов утра 3 марта вертолетом H-225 Super Puma ГСЧС Украины восстановлено поиски двух мужчин, которые 28 февраля вышли на лодке" Прогресс "в акваторию Киевского водохранилища на рыбалку и скрылись", - говорится в сообщении.

По словам спасателей, в 12:00 вблизи с. Лошакова Гута Козелецкого района Черниговской области, на расстоянии около 70 м от берега, в воде обнаружено тело одного из рыбаков. Продолжаются поиски второго мужчины.

Всего в поисковой операции задействованы 55 человек и 11 единиц техники, из них от ДСНС - 14 человек и 5 единиц техники, в частности, вертолет H-225 Super Puma.

  • Напомним, 2 марта спасатели за сутки поисков на вертолете не нашли двух рыбаков, пропавших на Киевском море
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