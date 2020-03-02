Спасатели за сутки поисков на вертолете не нашли двух рыбаков, пропавших на Киевском море

2 марта, 2020, 18:33

По состоянию на 17:00 2 марта, двух рыбаков, пропавших на Киевском море, не найдено. Спасатели продолжат поиски пропавших 29 февраля во вторник

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

1 марта в 17:45 на Киевщине, в оперативно-диспетчерскую службу Иванковского района поступило сообщение о том, что 28 февраля на Киевском море вблизи с. Страхолесье два человека вышли в море на лодке "Прогресс" в сторону базы "Нептун" Черниговской области.

29 февраля в 3:47 один из рыбаков вышел на связь, сообщив при помощи СМС, что помощь не нужна. После чего на связь мужчины не выходили.

Силами ГСЧС, Нацполиции и гражданского населения (знакомых рыбаков на двух собственных лодках) в течение дня 1 марта проводились поиски, однако результатов они не дали.

Утром 2 марта в 8:25 поисковые работы были возобновлены с привлечением авиации ГСЧС, а именно вертолета H-225 Super Puma с рабочей поисковой группой в количестве 5 человек для обследования акваторий вероятного исчезновения рыбаков.

От ГСЧС также привлечено водолазно-спасательное отделение 10-го Государственного пожарно-спасательного отряда г. Вышгород в количестве 5 человек. В свою очередь, Иванковским районным отделом Нацполиции проводится обследование прибрежной зоны.

Фото и видео - ГСЧС: