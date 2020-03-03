Сотрудникам Twitter из-за коронавируса предложили работать дома

3 марта, 2020, 15:58

Компания Twitter рекомендовала своим сотрудникам работать из дома, чтобы снизить риск заражения новым коронавируса COVID-19

Об этом компания Twitter сообщила в официальном блоге соцсети.

"Мы настоятельно призываем всех работников во всем мире работать дома, если они в состоянии. Наша цель - снизить вероятность распространения коронавируса COVID-19 для нас и окружающего мира. Мы работаем с большой осторожностью и максимальным желанием сохраненить наших работников здоровыми", - отмечается в сообщении.

Ограничения касаются в первую очередь тех, кто живет в Гонконге, Южной Корее и Японии.

"Работа из дома будет обязательной для работников, находящихся в наших офисах в Гонконге, Японии и Южной Кореи, частично из-за государственных ограничений. Наши критерии будут меняться со временем, когда мы получим больше информации", - говорится в сообщении.

В компании также уточнили, что офисы Twitter останутся открытыми для тех сотрудников, которые не могут работать удаленно.