Сотрудникам Twitter из-за коронавируса предложили работать дома
Об этом компания Twitter сообщила в официальном блоге соцсети.
"Мы настоятельно призываем всех работников во всем мире работать дома, если они в состоянии. Наша цель - снизить вероятность распространения коронавируса COVID-19 для нас и окружающего мира. Мы работаем с большой осторожностью и максимальным желанием сохраненить наших работников здоровыми", - отмечается в сообщении.
Ограничения касаются в первую очередь тех, кто живет в Гонконге, Южной Корее и Японии.
"Работа из дома будет обязательной для работников, находящихся в наших офисах в Гонконге, Японии и Южной Кореи, частично из-за государственных ограничений. Наши критерии будут меняться со временем, когда мы получим больше информации", - говорится в сообщении.
В компании также уточнили, что офисы Twitter останутся открытыми для тех сотрудников, которые не могут работать удаленно.
- Напомним, по состоянию на 3 марта в мире от коронавируса в мире умерли уже 3117 человек, общее количество инфицированных составило около 91 тыс.
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