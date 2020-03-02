Экс-чемпион мира назвал дату возвращения на ринг после поражения от Джошуа

2 марта, 2020, 16:32

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Энди Руис заявил, что после поражения от британца Энтони Джошуа вернется на ринг в августе 2020 года

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Руиса, который в декабря 2019 году проиграл Джошуа и потерял титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации), он планирует провести следующий поединок в августе.

"Я должен провести поединок в августе. Мне предлагают встретиться с Луисом Ортисом, но сначала лучше организовать разминочный бой. А уже после этого принимать тяжелое испытание. Моя цель - бой против Тайсона Фьюри. Но сначала нужно провести поединок в августе", - сказал Руис.