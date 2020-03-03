"Вы же не женщина, вы человек серьезный!" - Зеленский сделал сексистское замечание во время совещания с горняками
3 марта, 2020, 09:35
Президент Владимир Зеленский во время Всеукраинского совещания работников угольной отрасли Украины допустил сексистское замечание
Запись спича президента выложило в Facebook сообщество "Гендер в деталях".
Во время вопросов к президенту мужчина перебил женщину, которая начала говорить, на что Зеленский отреагировал замечанием.
"Пусть женщина первая (скажет - ред.), это правильно ... Но подождите, вы же не женщина, вы же человек ... серьезный!" - сказал Зеленский.
Ранее Зеленскому уже забросали сексистское поведение. Так, 17 июня 2019 года он посетил в Париже крупнейший в Европе кампус стартапов Station F, где во время выступления назвал украинских женщин брендом Украины.
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