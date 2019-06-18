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Espreso.tvОбщество# Ятобінебренд: в соцсетях запустили флешмоб из-за сексистского заявления Зеленского об украинских женщинах

# Ятобінебренд: в соцсетях запустили флешмоб из-за сексистского заявления Зеленского об украинских женщинах

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения кампуса стартапов Station F в Париже заявил, что в Украине "очень красивые люди, особенно женщины..." и это среди прочего "остается нашим брендом"

Об этом сообщает портал "Повага".

"Всегда было представление всех в мире, что Украина - это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом. Но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", - сказал Зеленский.

Это заявление президента возмутило социальные сети, и начали распространяться теги #яНеТуристичнийБренд и #яТобіНеБренд.

Пользователи вспомнили сексистские заявления предыдущих президентов: "каштани і жінок, що роздягаються" от Януковича и "дорогеньку" от Порошенко.

Вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе также возмутились словами Зеленского: "Кто там собирался ему (Владимиру Зеленскому, - Ред.) советовать о равенстве? Не забудьте о недопустимости сексизма... Но это, к сожалению, в голове, это в мышлении, а не в тезисах..."

Также правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко напомнила, что в Экспертный совет по рассмотрению жалоб на факты дискриминации можно обращаться с жалобами в случае дискриминации по признаку пола.

 

 

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