Пытки детей в одесском "Рассвете": двум воспитателям объявлено подозрение
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
"2 марта прокуроры Одесской местной прокуратуры №2 сообщили о подозрении двум воспитателям специализированного учреждения в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного к ним отношения", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
По версии прокуратуры, в конце июля 2019 года в помещении детского реабилитационного центра один из сотрудников охранного агентства, которые прибыли по вызову воспитателя, избил двух несовершеннолетних воспитанников. Правоохранители выяснили, что воспитатели заведения в это время оставили несовершеннолетних без присмотра, фактически приняв предусмотренных мероприятий по их охране от физического и психологического насилия.
- Обвиняемый в пытках воспитанницы приюта "Рассвет" сотрудник охранного агентства "Центр" Николай Дмитрук полностью признал свою вину .
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