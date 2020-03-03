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Espreso.tvОбществоПытки детей в одесском "Рассвете": двум воспитателям объявлено подозрение

Пытки детей в одесском "Рассвете": двум воспитателям объявлено подозрение

В Одессе двух воспитателей областного Центра социально-психологической реабилитации детей (бывший приют "Свитанок") подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"2 марта прокуроры Одесской местной прокуратуры №2 сообщили о подозрении двум воспитателям специализированного учреждения в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного к ним отношения", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По версии прокуратуры, в конце июля 2019 года в помещении детского реабилитационного центра один из сотрудников охранного агентства, которые прибыли по вызову воспитателя, избил двух несовершеннолетних воспитанников. Правоохранители выяснили, что воспитатели заведения в это время оставили несовершеннолетних без присмотра, фактически приняв предусмотренных мероприятий по их охране от физического и психологического насилия.

  • Обвиняемый в пытках воспитанницы приюта "Рассвет" сотрудник охранного агентства "Центр" Николай Дмитрук полностью признал свою вину .
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