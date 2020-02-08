Дело о пытках детей в одесском "Рассвета": обвиняемый признал вину и получил 3 года условно

8 февраля, 2020, 08:54

Обвиняемый в пытках воспитанницы приюта "Рассвет" сотрудник охранного агентства "Центр" Николай Дмитрук полностью признал свою вину

Об этом сообщила прокурор Мелания Корчева во время судебного заседания в Малиновском райсуде Одессы, которое происходило в пятницу, 7 февраля 2020 года. Адвокат Дмитрук Михаил Алин подтвердил эту информацию, добавив, что его подзащитный раскаивается в содеянном и сотрудничает со следствием. Сам Дмитрук от комментариев отказался, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернет-газету Думская.net .

На заседании сторонами было подано договор о признании вины, который в итоге утвердил суд.

Таким образом Дмитрук был признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки). Он приговорен к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Кроме этого, стало известно, что во время досудебного расследования были установлены признаки другого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК Украины (неисполнение обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних). Эти обстоятельства еще расследуются, а подозрения никому не предъявили, но уже известно, что Дмитрук разоблачают показания.

Напомним, Николай Дмитрук обвинялся в пытках воспитанницы Одесского областного центра социально-психологической реабилитации детей (бывший приют "Свитанок").

По данным следствия, в конце июля 2019 году в помещении детского реабилитационного центра один из сотрудников охранного агентства, которые прибыли по вызову воспитателя, издевался и избил двух несовершеннолетних воспитанников. Отметим, что потерпевшей по делу проходит только одна девочка.

Речь идет о охранное агентство "Центр". В ноябре прошлого года в офисе фирмы прошли обыски. Что характерно, ни одного официального договора с "Рассветом" охранное агентство не заключало - "помогали на общественных началах".

За событиями в "Рассвете" открыто еще несколько других производств, в частности относительно сексуального насилия, в также ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.