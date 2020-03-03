Программу Зеленского по строительству дорог угрожают сорвать "тендерные тролли", - СМИ

3 марта, 2020, 14:42

Коррупционные схемы в дорожном строительстве и "тендерный троллинг" - подача многочисленных необоснованных жалоб на условия и результаты дорожных тендеров - ставят под угрозу реализацию программы Президента Владимира Зеленского "Большое строительство" стоимостью 113 млрд. грн. Журналисты программы "Гроші" на "1+1" показали трассы, которые уже пострадали от такого "троллинга" и озвучили ключевые схемы.

На одном из недавних совещаний по вопросам дорожного строительства Владимир Зеленский прямо обратился к Антимонопольному комитету (орган обжалования по вопросам публичных закупок) с просьбой передавать правоохранительным органам информацию о компаниях, основной задачей которых является блокирование тендеров.

В качестве ярких примеров "тендерного троллинга" журналисты привели трассы "Кропивницкий-Николаев", "Никополь-Днипро", "Кривой Рог-Днипро", строительство и ремонт которых в свое время были заблокированы из-за жалоб компаний "Полтавабудцентр" и "Николаевбудцентр". Обе фирмы, как и еще десятки других похожих, принадлежат скандальному предпринимателю Араику Амирханяну, которого неоднократно задерживали правоохранительные органы, в том числе, и за тендерные махинации.

"Хитрые дельцы идут на тендеры только для того, чтобы попортить нервы конкурентам и затянуть время. В результате добросовестные дорожники вместо ремонтов не вылазят из Антимонопольного комитета. Так тролли подыгрывают конкурентам, а могут вообще требовать деньги за отсутствие проблем", - говорится в сюжете программы.

По оценкам президента Национальной ассоциации дорожников Тараса Сиротинского, из-за задержек, спровоцированных "троллями", ежегодно от 4 до 7 млрд грн. средств, выделенных на дорожное строительство, были использованы неэффективно. Он добавил, что только компании Амирханяна подали около 400 жалоб в АМКУ.

По слова главы "Укравтодора" Александра Кубракова, сегодня в ведомстве разработали унифицированную документацию, которая не позволит "тендерным троллям" срывать дорожные работы. "Сегодня каждая служба автодорог выписывает собственные условия конкурсов, а больше разных правил - больше путаницы и больше поводов для жалоб. Должен быть единый шаблон с минимумом дыр для троллей", - отмечается в сюжете. Кроме того, новые правила снимут еще одну угрозу - мелкие компании, которые берутся за большие проекты и справиться с задачами не могут. В частности, журналисты продемонстрировали несколько примеров, когда компания, выигравшая тендер на 500 млн грн., находится в помещении ателье по пошиву одежды, а другая вообще является лишь посредником между госбюджетом и субподрядчиками. При этом качество дорог оставляет желать лучшего.

"Если мы ищем компанию, которая будет работать на международной трассе, она должна иметь соответствующий опыт", - отметил Кубраков.

По словам главы Всеукраинской дорожной ассоциации, которая выступает против новых правил "Укравтодора", Артема Гриненко, к нему обращаются многие компании с опытом 5-10 лет, которые не соответствуют новой документации. Журналисты привели пример одного из ключевых членов ассоциации - компании "ВВВ Монтаж", которая ремонтирует дороги на Ривненщине и выиграла тендеров на 440 млн грн., при этом пользуется большой лояльностью заказчиков - 12 км дороги ремонтируют уже три года.

Кубраков обещает, что новые правила не позволят влиять на победу на тендере властным "покровителям" строительных компаний.