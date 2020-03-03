Папу Римского Франциска проверили на коронавирус, - СМИ
Об этом со ссылкой на источники сообщила римская газета Il Messaggero , пишет ЕП .
Проверка была профилактической, пишет газета, и прошла на фоне распространения COVID-2019 в Италии, которая стала местом наибольшей вспышки вируса в Европе.
По последним данным, число умерших от нового типа коронавируса возросло до 52, 1835 человек - заражены.
83-летний Папа уже неделю простужен. В воскресенье во время встречи с верующими у него был сильный кашель.
По данным газеты, когда после недавнего визита в Бари и многочисленных встреч с людьми со всего мира у Папы Франциска была повышенная температура и боль в горле, врачи обследовали его на наличие коронавируса.
Поскольку тест не подтвердил SARS-CoV-2, Папа мог продолжать отправлять утренние мессы и принимать визиты в доме Святой Марты, где он живет.
Ватикан официально не сообщал об обследовании понтифика.
- По состоянию на вторник, 3 марта, от коронавируса в мире умерло уже 3117 человек, общее количество инфицированных составила 90936 человек.
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