Папу Римского Франциска проверили на коронавирус, - СМИ

3 марта, 2020, 09:36

Папу Римского Франциска проверили на коронавирус - результат оказался отрицательным

Об этом со ссылкой на источники сообщила римская газета Il Messaggero , пишет ЕП .

Проверка была профилактической, пишет газета, и прошла на фоне распространения COVID-2019 в Италии, которая стала местом наибольшей вспышки вируса в Европе.

По последним данным, число умерших от нового типа коронавируса возросло до 52, 1835 человек - заражены.

83-летний Папа уже неделю простужен. В воскресенье во время встречи с верующими у него был сильный кашель.

По данным газеты, когда после недавнего визита в Бари и многочисленных встреч с людьми со всего мира у Папы Франциска была повышенная температура и боль в горле, врачи обследовали его на наличие коронавируса.

Поскольку тест не подтвердил SARS-CoV-2, Папа мог продолжать отправлять утренние мессы и принимать визиты в доме Святой Марты, где он живет.

Ватикан официально не сообщал об обследовании понтифика.