Отставка правительства: Гончарук опроверг информацию о заявлении в суд
3 марта, 2020, 20:40
Информация о заявлении якобы поданном в Окружной административный суд Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Вся информация о деятельности премьер-министра Украины публикуется на официальных ресурсах правительства и страницах главы правительства в социальных сетях", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 3 марта пресс служба ОАСК сообщила, что Гончарук подал заявление в Окружной административный суд Киева о запрете председателю ВР Дмитрию Разумкову ставить вопрос об отставке правительства.
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