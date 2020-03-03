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Espreso.tvОбществоОтставка правительства: Гончарук опроверг информацию о заявлении в суд

Отставка правительства: Гончарук опроверг информацию о заявлении в суд

Информация о заявлении якобы поданном в Окружной административный суд Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Вся информация о деятельности премьер-министра Украины публикуется на официальных ресурсах правительства и страницах главы правительства в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 3 марта пресс служба ОАСК сообщила, что Гончарук подал заявление в Окружной административный суд Киева о запрете председателю ВР Дмитрию Разумкову ставить вопрос об отставке правительства.

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