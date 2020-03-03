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Espreso.tvОбществоГончарук просит суд запретить Разумкову ставить вопрос об отставке правительства

Гончарук просит суд запретить Разумкову ставить вопрос об отставке правительства

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступило заявление об обеспечении иска, заявителем в котором указан Алексей Гончарук

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Ответчиком иска является председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, третьим лицом - президент Украины Владимир Зеленский.

"Истец просит суд запретить председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и/или увольнения кого-либо из членов правительства", - говорится в сообщении.

 

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