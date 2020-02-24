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Espreso.tvОбществоНи один из заявленных два месяца назад пленных не получил 100 тыс. грн, - Бутусов

Ни один из заявленных два месяца назад пленных не получил 100 тыс. грн, - Бутусов


фото: Facebook Юрія Бутусова
Ни один из заявленных два месяца назад украинских пленных не получил обещанную компенсацию в 100 тысяч гривен, заявил Бутусов

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал украинский журналист Юрий Бутусов.

"Два месяца назад были освобождены наши пленные, их встречали с большой помпой. До сих пор ни один из уволенных не получил обещанную компенсацию в 100 тысяч гривен. Не решаются элементарные проблемы целого ряда наших известных героев, которым государство должно выплатить куда больше 100 тысяч ", - написал Бутусов.

По его мнению, Офис президента проявляет "полное безразличие к судьбе освобожденных людей". Это происходит потому, что появились новые информационные поводы, считает Бутусов.

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