Ни один из заявленных два месяца назад пленных не получил 100 тыс. грн, - Бутусов
24 февраля, 2020, 09:38
Ни один из заявленных два месяца назад украинских пленных не получил обещанную компенсацию в 100 тысяч гривен, заявил Бутусов
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал украинский журналист Юрий Бутусов.
"Два месяца назад были освобождены наши пленные, их встречали с большой помпой. До сих пор ни один из уволенных не получил обещанную компенсацию в 100 тысяч гривен. Не решаются элементарные проблемы целого ряда наших известных героев, которым государство должно выплатить куда больше 100 тысяч ", - написал Бутусов.
По его мнению, Офис президента проявляет "полное безразличие к судьбе освобожденных людей". Это происходит потому, что появились новые информационные поводы, считает Бутусов.
- 29 декабря во Офисе президента заявили, что при обмене в Украину с ОРДЛО вернулись 76 пленников .
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