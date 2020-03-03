Майк Пенс рассказал, когда могут быть готовые лекарства против коронавируса

3 марта, 2020, 13:04

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что лекарства против коронавируса COVID-19 могут быть готовы летом или в начале осени

По его словам, вакцина может быть отправлена на клинические испытания в течение ближайших шести недель, но она будет полностью готова только в конце текущего года, сообщает Politico.

"Однако терапевтические препараты, которые помогут людям бороться с коронавируса, могут стать доступными этим летом или в начале осени", - сказал Пенс.

Он отметил, что в США коронавирус обнаружили в 43 человек, шестеро погибли.