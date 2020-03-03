Майк Пенс рассказал, когда могут быть готовые лекарства против коронавируса
3 марта, 2020, 13:04
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что лекарства против коронавируса COVID-19 могут быть готовы летом или в начале осени
По его словам, вакцина может быть отправлена на клинические испытания в течение ближайших шести недель, но она будет полностью готова только в конце текущего года, сообщает Politico.
"Однако терапевтические препараты, которые помогут людям бороться с коронавируса, могут стать доступными этим летом или в начале осени", - сказал Пенс.
Он отметил, что в США коронавирус обнаружили в 43 человек, шестеро погибли.
- Напомним, 3 марта в Минздраве сообщили о первом случае заражения коронавируса Covid-19 в Украине.
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