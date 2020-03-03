Коронавирус: в Европарламенте перенесли Украинскую неделю

3 марта, 2020, 08:00

Представительство Украины при Евросоюзе сообщило, что запланированная на 3-5 марта Украинская неделя в Европейском парламенте переносится из-за распространения коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба представительства.

Запланированная на 3-5 марта Украинская неделя переносится на неопределенный срок в связи с ограничениями Европарламента о проведении массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

"Мы искренне благодарны за интерес к мероприятиям, которые мы планировали для вас в рамках Украинской недели. Как только ограничения будут отменены, наша команда будет обрабатывать новые возможности для проведения Украинской недели в европейском парламенте, о чем мы обязательно будем информировать вас дополнительно", - говорится в сообщении.