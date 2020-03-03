Довыборы в Харьковской области: "Слуги" сняли своего кандидата
Об этом сообщил нардеп партии "слуга народа" Александр Качура изданию " НВ ".
"Мы уже написали соответствующее заявление в ЦИК", - сказал он.
По его словам, документ рассмотрят уже 3 марта.
В президентской партии такое решение объяснили низким рейтингом Алексейчук: по результатам последних опросов социологической группы Рейтинг, кандидат от СН набирает лишь 12,5% голосов.
Один из представителей СН объяснил НВ на условиях анонимности, что в "отзыв" Алексейчук приложил свою руку и нынешний министр МВД Арсен Аваков, который имеет влияние в регионе.
Наибольшие шансы на победу на 179 округе - в экс-главы Харьковской области Юлии Светличной: ее, по данным Рейтинга, готовы проголосовать 62,3% избирателей.
- Напомним, 28 февраля Комитет избирателей Украины заявил об обеспокоенности возможностью срыва довыборов в Верховную Раду Украины на 179 округе на Харьковщине, из-за синхронной замены членов окружной избирательной от "Слуги народа", а также членов комиссии по представлению председателя Центральной избирательной комиссии
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