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Espreso.tvОбществоДовыборы в Харьковской области: "Слуги" сняли своего кандидата

Довыборы в Харьковской области: "Слуги" сняли своего кандидата


фото: reuters
Представитель партии "Слуга народа" Виктория Алексейчук не намерен дальше участвовать в предвыборной гонке на 179-м округе

Об этом сообщил нардеп партии "слуга народа" Александр Качура изданию " НВ ".

"Мы уже написали соответствующее заявление в ЦИК", - сказал он.

По его словам, документ рассмотрят уже 3 марта.

В президентской партии такое решение объяснили низким рейтингом Алексейчук: по результатам последних опросов социологической группы Рейтинг, кандидат от СН набирает лишь 12,5% голосов.

Один из представителей СН объяснил НВ на условиях анонимности, что в "отзыв" Алексейчук приложил свою руку и нынешний министр МВД Арсен Аваков, который имеет влияние в регионе.

Наибольшие шансы на победу на 179 округе - в экс-главы Харьковской области Юлии Светличной: ее, по данным Рейтинга, готовы проголосовать 62,3% избирателей.

  • Напомним, 28 февраля Комитет избирателей Украины заявил об обеспокоенности возможностью срыва довыборов в Верховную Раду Украины на 179 округе на Харьковщине, из-за синхронной замены членов окружной избирательной от "Слуги народа", а также членов комиссии по представлению председателя Центральной избирательной комиссии

 

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