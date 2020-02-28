КИУ заявил об угрозе срыва довыборов в 179 округе

Об этом говорится в заявлении.

"24 февраля было принято Постановление ЦИК №57" Об изменениях в составе окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Украины на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 в одномандатном избирательном округе № 179, которым был заменен половину членов комиссии и ее председателя. В частности, досрочно были прекращены полномочия председателя и члена комиссии от политической партии "Слуга народа", а также заменено четырех членов комиссии, включенных в состав ОИК по представлению председателя ЦИК. Тот факт, что одновременно было заменено значительное количество членов комиссии, в том числе, тех лиц, которые были представлены председателем ЦИК вызывает ряд вопросов и недоразумений. По оценке КИУ такое решение было принято достаточно неожиданно и без надлежащего объяснения причин и мотивов такого шага. Соответствующее решение может поставить под сомнение стабильную работу комиссии за две недели до дня голосования и привести к попыткам совершения незаконных действий во время голосования и установления результатов выборов ", - говорится в сообщении КИУ.

В заявлении добавили, что непонятными также остаются мотивы для проведения таких изменений: предварительно КИУ не имел оснований считать, что в действиях отдельных членов комиссии могли наблюдались определенные незаконные намерения. Зато, если члены комиссии решили быть заменены по собственному желанию, то это вызывает удивление, поскольку синхронно были заменены и члены комиссии от "Слуги народа", и от ЦИК.

КИУ напоминает, что прецеденты использования технологии срыва выборов уже имели место в Украине ранее. В частности, в 2012 году ЦИК приняла решение о невозможности установить результаты на 5 избирательных округах.

Таким образом КИУ призывает вновь членов окружной избирательной комиссии к надлежащему исполнению своих обязанностей и безусловного соблюдения норм действующего законодательства, а также подчеркивает важность выборов в 179 округе, которые могут стать последними мажоритарным выборами в истории Украины.

Одновременно КИУ обращается к представителям международных организаций и иностранных государств уделить должное внимание выборам в 179 округе и следить за соблюдением принципов свободного, честного и демократического голосования.