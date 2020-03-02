Зинченко признали одним из героев финала Кубка английской лиги
Об этом сообщает WhoScored .
Зинченко получил за игру 7,4 - это третья лучшая оценка в матче среди футболистов обеих команд. Высшие баллы получили его одноклубники - Фил Фоден 8,0) и Родриго (7,4).
За игру украинец нанес 1 удар по воротам, сделал 112 касаний мяча (больше всех), 81 точную передачу (больше всех), отдал 4 ключевых паса (делит первое место), выиграл 6 верховых мячей (делит первое место), совершил 3 отбора (лучший в "Сити") и 3 выносы.
Всего в нынешнем сезоне 23-летний Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 17 матчей и забил 1 гол.
Украинец завоевал Кубок английской лиги в третий раз в карьере. Также Зинченко дважды становился чемпионом Англии, был обладателем Суперкубка Англии и выигрывал Кубок Англии.
- Напомним, 1 марта Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Астон Виллу" в финале Кубка английской лиги.
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