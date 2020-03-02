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Espreso.tvСпортЗозуля рассказал, почему сорвался его трансфер в "Вест Хэм"

Зозуля рассказал, почему сорвался его трансфер в "Вест Хэм"


фото: albacetebalompie.es
Украинский футболист Роман Зозуля заявил, что в 2014 году сорвался его переход из "Днепра" в английский "Вест Хэм"

Об этом Зозуля рассказал в эфире "Профутбол".

По словам Зозули, в 2014 году он встречался с руководством "Вест Хэма" перед матчем между "Днепром" и другим английским клубом - "Тоттенхэмом" - в 1/16 финала Лиги Европы. Однако, лондонцев напугала красная карточка, заработанная форвардом в той игре.

"Тоттенхэм" - "Днепр". Я забил, все хорошо шло. Но потом случилось удаление, я подвел команду. Перед матчем встречался с руководством "Вест Хэма". Они сказали, что заинтересованы во мне. Поговорили с руководством, агентами. А эта красная карточка как раз их испугала", - сказал Зозуля, который сейчас выступает во втором испанском дивизионе за "Альбасете".

Сейчас за "Вест Хэм" выступает другой украинский футболист - Андрей Ярмоленко.

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