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Espreso.tvОбществоЗавершить карантин в Новых Санжарах планируют 5 марта, - главный санврач

Завершить карантин в Новых Санжарах планируют 5 марта, - главный санврач

Министерство здравоохранения планирует, что обсервация в Новых Санжарах граждан, эвакуированных из провинции Ухань в связи со вспышкой коронавируса, будет завершена в четверг

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"О обсервации в Новых Санжарах: сегодня после утреннего обхода мы имеем стабильную ситуацию, как всегда. Все здоровы и ожидают завершения обсервации, которую мы планируем провести в четверг", - сказал он.

  • Утром 5 марта эвакуированные из Китая граждане смогут покинуть медицинский центр "Новые Санжары", если последние результаты исследования на коронавирус окажутся отрицательными.
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