Захват заложников на Филиппинах: злоумышленник сдался полиции

2 марта, 2020, 16:58

Вооруженный мужчина сдался полиции через 10 часов после того, как он взял заложников в торговом центре V-Mall в Сан-Хуане недалеко от столицы Филиппин Манилы

Об этом сообщает CNN Philippines.

32-летний Арчи Парай, бывший охранник ТЦ, вышел без оружия вместе с заложниками. На видео видно, как люди покидают помещение:

After hours of negotiation, hostage-taker finally releases his hostages who are mostly mall employees. @gmanews pic.twitter.com/aMmshnA57h - Anna Felicia (@annafelicia_) March 2, 2020



Злоумышленник объяснил свои действия несправедливым, по его мнению, увольнением. В то же время генеральный директор охранной компании, которая его наняла, заявила, что Парай не был уволен, а должен был быть переведен в другое место в рамках ротации охранников.

Подозреваемый во время захвата заложников ранил по меньшей мере одного охранника. По данным властей, пострадавший находится в стабильном состоянии.

Напомним, что утром 2 марта в торговом центре V-Mall в пригороде Манилы уволенный с работы охранник открыл стрельбу и взял в заложники около 30 человек.