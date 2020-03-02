Захват заложников на Филиппинах: злоумышленник сдался полиции
Об этом сообщает CNN Philippines.
32-летний Арчи Парай, бывший охранник ТЦ, вышел без оружия вместе с заложниками. На видео видно, как люди покидают помещение:
After hours of negotiation, hostage-taker finally releases his hostages who are mostly mall employees. @gmanews pic.twitter.com/aMmshnA57h- Anna Felicia (@annafelicia_) March 2, 2020
Злоумышленник объяснил свои действия несправедливым, по его мнению, увольнением. В то же время генеральный директор охранной компании, которая его наняла, заявила, что Парай не был уволен, а должен был быть переведен в другое место в рамках ротации охранников.
Подозреваемый во время захвата заложников ранил по меньшей мере одного охранника. По данным властей, пострадавший находится в стабильном состоянии.
Напомним, что утром 2 марта в торговом центре V-Mall в пригороде Манилы уволенный с работы охранник открыл стрельбу и взял в заложники около 30 человек.
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