На Филиппинах бывший охранник ТЦ взял в заложники около 30 человек, есть раненые

2 марта, 2020, 10:16

На Филиппинах в городе Сан-Хуан недалеко от Манилы вооруженный мужчина взял в заложники около 30 человек в популярном торговом центре V-Mall

Как сообщает The Straits times, один человек был ранен, его госпитализировали.

По словам очевидцев, внутри здания начались выстрелы. После этого тысячи покупателей и сотрудников торгового центра побежали к выходу.

Мэр города Фрэнсис Замора сообщил, что вооруженным человеком оказался бывший охранник, который был уволен несколько дней назад.

Breaking: Police are responding to a hostage situation at a mall in Manila, Philippines. Initial reports indicate that there are up to 30 hostages and the suspect is a former security guard. pic.twitter.com/PL0EHwrL9O - PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 2, 2020

Swat guys are here pic.twitter.com/z7B2XmuFbV - Rin (preorder WICKED AS YOU WISH 3/3/20) (@RinChupeco) March 2, 2020

LOOK: Situation at a hostage taking at Virra Mall, Greenhills, San Juan City. | GRIG MONTEGRANDE / PHILIPPINE DAILY INQUIRER pic.twitter.com/NAaYJgsw85 - Inquirer (@inquirerdotnet) March 2, 2020



Он вернулся, чтобы «выдвинуть некоторые требования» и пытался убедить бывших коллег присоединиться к нему и осуществить бунт против руководства торгового центра.

V-Mall - это популярный торговый центр для тех, кто ищет дешевые телефоны и электронные товары, а также подделки дорогих брендов.