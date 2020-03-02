На Филиппинах бывший охранник ТЦ взял в заложники около 30 человек, есть раненые
Как сообщает The Straits times, один человек был ранен, его госпитализировали.
По словам очевидцев, внутри здания начались выстрелы. После этого тысячи покупателей и сотрудников торгового центра побежали к выходу.
Мэр города Фрэнсис Замора сообщил, что вооруженным человеком оказался бывший охранник, который был уволен несколько дней назад.
Breaking: Police are responding to a hostage situation at a mall in Manila, Philippines. Initial reports indicate that there are up to 30 hostages and the suspect is a former security guard. pic.twitter.com/PL0EHwrL9O- PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 2, 2020
Swat guys are here pic.twitter.com/z7B2XmuFbV- Rin (preorder WICKED AS YOU WISH 3/3/20) (@RinChupeco) March 2, 2020
LOOK: Situation at a hostage taking at Virra Mall, Greenhills, San Juan City. | GRIG MONTEGRANDE / PHILIPPINE DAILY INQUIRER pic.twitter.com/NAaYJgsw85- Inquirer (@inquirerdotnet) March 2, 2020
Он вернулся, чтобы «выдвинуть некоторые требования» и пытался убедить бывших коллег присоединиться к нему и осуществить бунт против руководства торгового центра.
V-Mall - это популярный торговый центр для тех, кто ищет дешевые телефоны и электронные товары, а также подделки дорогих брендов.
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