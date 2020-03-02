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Espreso.tvОбществоНа Филиппинах бывший охранник ТЦ взял в заложники около 30 человек, есть раненые

На Филиппинах бывший охранник ТЦ взял в заложники около 30 человек, есть раненые

На Филиппинах в городе Сан-Хуан недалеко от Манилы вооруженный мужчина взял в заложники около 30 человек в популярном торговом центре V-Mall

Как сообщает The Straits times, один человек был ранен, его госпитализировали.

По словам очевидцев, внутри здания начались выстрелы. После этого тысячи покупателей и сотрудников торгового центра побежали к выходу.

Мэр города Фрэнсис Замора сообщил, что вооруженным человеком оказался бывший охранник, который был уволен несколько дней назад.

 

 


Он вернулся, чтобы «выдвинуть некоторые требования» и пытался убедить бывших коллег присоединиться к нему и осуществить бунт против руководства торгового центра.

V-Mall - это популярный торговый центр для тех, кто ищет дешевые телефоны и электронные товары, а также подделки дорогих брендов.

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