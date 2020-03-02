Во Львове мужчина умер от гриппа

2 марта, 2020, 13:49

На прошлой неделе от осложнений гриппа во Львове умер 30-летний мужчина. У него была тяжелая пневмония, и он поздно обратился к врачам

Об этом сообщил ZAXID.NET заместитель директора Львовского областного лабораторного центра МЗ Украины Олег Когут.

"30-летний львовянин заболел еще 17 февраля, а за помощью к врачам обратился лишь 21 февраля. 23 февраля его госпитализировали во Львовскую городскую больницу скорой медицинской помощи и в тот же день он умер. У него была тяжелая пневмония. Были ли у мужчины сопутствующие заболевания, пока неизвестно. Лабораторные исследования показали, что у пациента был грипп типа А", - сообщил Когут.

По данным Минздрава, с 10 по 16 февраля от гриппа умерли десять человек.