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Espreso.tvОбществоЗа прошедшую неделю от гриппа умерли десять человек, - МОЗ

За прошедшую неделю от гриппа умерли десять человек, - МОЗ


фото: rfe
С 10 по 16 февраля в Украине ОРВИ заболели 245 055 человек, из них 61,4% - дети

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Интенсивный показатель заболеваемости составил 640,9 на 100 000 населения, что на 34,4% больше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении.

В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

В Харьковской, Луганской областях и г. Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности. Во всех других областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности.

В министерстве отметили, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости.

"За неделю зарегистрировано десять летальных исходов в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР (полимеразная цепная реакция, - ред.). С начала эпидемического сезона - 38 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа", - добавили в Минздраве.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинированы 776 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 120 человек.

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