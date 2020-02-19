За прошедшую неделю от гриппа умерли десять человек, - МОЗ
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Интенсивный показатель заболеваемости составил 640,9 на 100 000 населения, что на 34,4% больше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении.
В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.
В Харьковской, Луганской областях и г. Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности. Во всех других областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности.
В министерстве отметили, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости.
"За неделю зарегистрировано десять летальных исходов в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР (полимеразная цепная реакция, - ред.). С начала эпидемического сезона - 38 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа", - добавили в Минздраве.
В течение отчетной недели против гриппа вакцинированы 776 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 120 человек.
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