В Израиле проходят третьи за год парламентские выборы
По всей стране открыто около 10 тысяч избирательных участков, сообщает DW .
В целом ряде городов установлены особо охраняемые "избирательные палатки" для израильтян, которые из-за эпидемии коронавируса находятся под домашним карантином.
В Израиле уже около года не удается создать стабильное правительство из-за патовой расстановки сил между левоцентристским и праворелигиозным лагерями. Ни одному из них не удалось получить большинства в кнессете.
Согласно опросам, нынешние выборы тоже могут дать неопределенные результаты, поскольку партия "Ликуд" во главе с правоконсервативным премьер-министром Биньямином Нетаньяху и оппозиционный левоцентристский блок Кахоль-Лаван, возглавляемый бывшим начальником генштаба вооруженных сил Израиля Бени Ганцем, пользуются примерно одинаковой поддержкой избирателей.
Последние досрочные выборы в парламент прошли в сентябре 2019 года.
Перед этим Нетаньяху не смог сформировать правительство, ему не хватило одного голоса.
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