В Израиле проходят третьи за год парламентские выборы

2 марта, 2020, 12:48

В Израиле проходят парламентские выборы - уже третьи за последние 12 месяцев

По всей стране открыто около 10 тысяч избирательных участков, сообщает DW .

В целом ряде городов установлены особо охраняемые "избирательные палатки" для израильтян, которые из-за эпидемии коронавируса находятся под домашним карантином.

В Израиле уже около года не удается создать стабильное правительство из-за патовой расстановки сил между левоцентристским и праворелигиозным лагерями. Ни одному из них не удалось получить большинства в кнессете.

Согласно опросам, нынешние выборы тоже могут дать неопределенные результаты, поскольку партия "Ликуд" во главе с правоконсервативным премьер-министром Биньямином Нетаньяху и оппозиционный левоцентристский блок Кахоль-Лаван, возглавляемый бывшим начальником генштаба вооруженных сил Израиля Бени Ганцем, пользуются примерно одинаковой поддержкой избирателей.

Последние досрочные выборы в парламент прошли в сентябре 2019 года.

Перед этим Нетаньяху не смог сформировать правительство, ему не хватило одного голоса.