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Espreso.tvОбществоВыборы в Израиле: соперник Нетаньяху отказался формировать коалицию

Выборы в Израиле: соперник Нетаньяху отказался формировать коалицию


фото: reuters
Лидер оппозиционной израильской партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц заявил, что не будет инициатором формирования коалиции

Партия отказалась от попыток сформировать коалицию несмотря на то, что ей было предоставлено преимущество на выборах в парламент, сообщает телеканал 9.

Бени Ганц считает, что если первым коалицию попытается сформировать партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, то ее ждет провал.

После этого к формированию коалиции приступит Кахоль-Лаван и таким образом сможет избежать очередного роспуска парламента.

Внеочередные выборы в Кнессет состоялись во второй раз за 2019 год. По итогам выборов в апреле Нетаньяху не смог сформировать правительство, ему не хватило одного голоса.

На выборах в сентябре 2019 года партия Нетаньяху также не получила большинства в парламенте.

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