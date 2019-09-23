Выборы в Израиле: соперник Нетаньяху отказался формировать коалицию
23 сентября, 2019, 17:14
Лидер оппозиционной израильской партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц заявил, что не будет инициатором формирования коалиции
Партия отказалась от попыток сформировать коалицию несмотря на то, что ей было предоставлено преимущество на выборах в парламент, сообщает телеканал 9.
Бени Ганц считает, что если первым коалицию попытается сформировать партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, то ее ждет провал.
После этого к формированию коалиции приступит Кахоль-Лаван и таким образом сможет избежать очередного роспуска парламента.
Внеочередные выборы в Кнессет состоялись во второй раз за 2019 год. По итогам выборов в апреле Нетаньяху не смог сформировать правительство, ему не хватило одного голоса.
На выборах в сентябре 2019 года партия Нетаньяху также не получила большинства в парламенте.
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