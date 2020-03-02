В Ривном несовершеннолетний снова похитил маршрутку: на этот раз следователи будут ходатайствовать о домашнем аресте

2 марта, 2020, 14:26

1 марта 16-летний житель села Малый Алексин Ривненском районе в очередной раз похитил маршрутку со стоянки

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Парня, который недавно похитил маршрутку и возил пассажиров, узнал из средств массовой информации 20-летний житель. "Новый" водитель автобуса 66-го маршрута как раз заправлял транспортное средство.

Предварительно известно, что в вечернее время суток вчера, первого марта, 16-летний житель села Малый Алексин Ривненского района зашел на территорию стоянки по улице Курчатова областного центра. Нажав аварийное открывание дверей, проник в маршрутку, где нашел ключи под солнцезащитным козырьком.

По неизвестным причинам около 23 часов "маршрутчик" приехал на АЗС на улице Млынивской. Однако здесь его заметил случайный человек, который сразу сообщил в полицию.

На улице Князя Владимира похищенный автобус остановили патрульные. Согласно освидетельствованию 16-летний подросток был трезв и объяснил полицейским, что захотел покататься.

По факту незаконного завладения транспортного средства, совершенного повторно, следователи Ривненского отдела полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Кроме того, следователи будут ходатайствовать в суде об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В рамках уголовного производства также будет назначаться судебно-психиатрическая экспертиза, поскольку подросток состоит на учете у врача.

Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что 25 февраля 16-летний житель села Малый Алексин похитил со стоянки маршрутку, всю ночь ездил ней по деревням в Ривненском районе, а затем и на рейс "вышел". На следующий день, следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления.