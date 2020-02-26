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Espreso.tvОбществоВ Ривном несовершеннолетний угнал маршрутку: пассажиров подозревали в соучастии

В Ривном несовершеннолетний угнал маршрутку: пассажиров подозревали в соучастии


фото: Оперативний
В Ривном несовершеннолетний парень похитил маршрутное такси №51 и возил по городу пассажиров

Об этом сообщает "Оперативный".

"Сегодня утром пассажиры, которые воспользовались услугами маршрутного такси по телефону 51 и заплатили за проезд, стали невольными соучастниками преступления. Ведь маршрутка, как оказалось, была похищена", - говорится в сообщении.

О ситуации в соцсети рассказал пассажир Роман Ильючик. По его словам, на улице Соборная в половине седьмого утра маршрутку неожиданно заблокировали экипажи патрульной полиции. Пассажиры уже заплатили водителю за проезд и никакого отношения к преступлению не имели. Однако полицейские их не выпускали из салона и угрожали им надеть наручники.

Как рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Наталья Воевода, к ним поступил вызов о похищении транспортного средства, который стоял на улице Млыновской.

Ключи и документы на него были внутри. Отсутствие маршрутки на месте обнаружил ее водитель, когда вышел из дома.

Патрульные нашли эту маршрутку и остановили ее в центре. Выяснили, что за рулем - несовершеннолетний житель Малого Алексина, которому 17 лет. Он пояснил патрульным, что увидел ключи от автобуса на месте и решил развлечься - покататься на маршрутке. По результатам проверки парень был трезв.
На место происшествия прибыл его отец, а также водитель выше упомянутой маршрутки №51.

"Пассажиров - трех мужчин - патрульные временно задержали, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Их возмущение понятно, однако они могли быть соучастниками правонарушения. Позже их отпустили", - пояснила Наталья Воевода.

В отделе коммуникации полиции ГУ ЧП в Ривненской области пообещали позже предоставить все детали похищения маршрутки.

 

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