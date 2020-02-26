В Ривном несовершеннолетний угнал маршрутку: пассажиров подозревали в соучастии

26 февраля, 2020, 13:37

В Ривном несовершеннолетний парень похитил маршрутное такси №51 и возил по городу пассажиров

Об этом сообщает "Оперативный".

"Сегодня утром пассажиры, которые воспользовались услугами маршрутного такси по телефону 51 и заплатили за проезд, стали невольными соучастниками преступления. Ведь маршрутка, как оказалось, была похищена", - говорится в сообщении.

О ситуации в соцсети рассказал пассажир Роман Ильючик. По его словам, на улице Соборная в половине седьмого утра маршрутку неожиданно заблокировали экипажи патрульной полиции. Пассажиры уже заплатили водителю за проезд и никакого отношения к преступлению не имели. Однако полицейские их не выпускали из салона и угрожали им надеть наручники.

Как рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Наталья Воевода, к ним поступил вызов о похищении транспортного средства, который стоял на улице Млыновской.