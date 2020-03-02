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Espreso.tvОбществоВ Париже из коронавируса отменили книжный салон

В Париже из коронавируса отменили книжный салон

Франция отменила юбилейный 40-й "Парижский книжный салон - 2020" из-за угрозы распространения коронавируса

Об этом сообщил президент Национального издательского союза Франции Винсент Монтань, информирует Livres Hebdо.

"Мы сожалеем, что приняли решение об отмене "Парижского книжного салона - 2020", который должен был состояться с 20 по 23 марта. "Парижский книжный салон" назначает вам встречу в 2021 году с новыми ожиданиями и новыми открытиями вокруг книг и чтения", - сказал Монтань.

Президент Национального издательского союза также добавил, что принятые правительством решения и введенные меры будут иметь в этом году существенное влияние на ряд литературных событий во Франции.

"В случае форс-мажорных ситуаций решаем не мы, а правительство", - пояснил Монтань.

Таким образом, организаторы реагируют на меры безопасности исполнительной власти, которыми запрещено собрание более 5000 человек в закрытой среде.

  • Напомним, по состоянию на 2 марта число жертв коронавируса по всему миру достигло 3044 человек, общее количество инфицированных составило 89 072 человека.
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