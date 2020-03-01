В Чехии заявили о первых случаях заражения коронавирусом
1 марта, 2020, 20:08
В Чехии зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом Covid-19
Об этом со ссылкой на Reuters сообщает УНИАН.
Все пациенты - двое чехов и американский студент - приехали с севера Италии. Двое больных находятся в больнице Праги, третий - в больнице города Усти-над-Лабем.
Всемирная организация здравоохранения 28 февраля 2020 года в связи с распространением коронавируса в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого".
Всего по состоянию на 1 марта в мире зарегистрировано 86 986 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 2979 - летальные. Выздоровели 42294 человек.
- Напомним, 1 марта в белорусском городе Витебск положительный тест на коронавирус сдала женщина, которая вернулась из Италии.
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