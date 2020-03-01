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Espreso.tvМирВ Чехии заявили о первых случаях заражения коронавирусом

В Чехии заявили о первых случаях заражения коронавирусом


фото: REUTERS
В Чехии зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом Covid-19

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает УНИАН.

Все пациенты - двое чехов и американский студент - приехали с севера Италии. Двое больных находятся в больнице Праги, третий - в больнице города Усти-над-Лабем.

Всемирная организация здравоохранения 28 февраля 2020 года в связи с распространением коронавируса в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого".

Всего по состоянию на 1 марта в мире зарегистрировано 86 986 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 2979 - летальные. Выздоровели 42294 человек.

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