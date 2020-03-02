В Кабмине может появиться вице-премьер по обороне, - Арахамия

2 марта, 2020, 19:38

В Кабинете министров Украины может появиться должность вице-премьер-министра по вопросам обороны, заявляет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

Об этом Арахамия заявил в интервью Интерфакс-Украина .

"Мы хотели бы усилить интеграционную функцию в сфере обороны. У нас есть министр обороны. Но есть еще оборонительный комплекс "Укроборонпром", частный оборонный сектор и так далее. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по обороне ", - сказал Арахамия.

"Если найдется хороший человек, который выполнит эту интегральную функцию, это было бы, на мой взгляд, усилением (правительства - ред.)", - добавил парламентарий.

Он также рассказал, что после ближайшей ротации в составе Кабмина появился четыре-пять новых лиц. При этом, по словам Арахамия, маловероятно, что в Кабмине появится должность первого вице-премьера.