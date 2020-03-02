Украинский тренер Вернидуб объяснил, почему отвергает предложения из России
Об этом сообщает FootballHub.
По словам Вернидуба, который сейчас тренирует белорусский "Шахтер" из Солигорска, пока продолжается война, он не будет рассматривать никаких предложений российских клубов.
"Никогда не смотрел в ту сторону с того момента, когда у нас все произошло. Я один раз и навсегда сказал, в ту сторону больше не смотрю. Пока все это происходит - никогда. Если что-то наладится, что-то изменится в лучшую сторону", - сказал Вернидуб.
По его словам он имел выгодные предложения из России, но все их отверг.
"У меня были, я не скрываю, хорошие предложения. Но я их отверг, так как здесь не должен стоять приоритет материальной стороны - денег. Прежде всего - твоя совесть, твое видение этой ситуации, и патриотизм. Я родился в Украине, почему я должен предать украинский народ и свою страну? Из-за денег? Можно и здесь заработать", - заявил Вернидуб.
Юрий Вернидуб с 2010 до 2019 года года возглавлял луганскую "Зарю". Команда играла на групповом этапе Лиги Европы, была участником финала Кубка Украины, завоевала бронзовые медали чемпионата. Также он тренировал запорожский "Металлург".
Во времена игровой карьеры выступал за российский "Зенит"
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