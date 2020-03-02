Террористы "ДНР" забирают недвижимость у мирных жителей для размещения своих подразделений, - разведка

2 марта, 2020, 14:39

В оккупированном Донецке боевики принудительно изымают объекты недвижимости у граждан

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, жители временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжают страдать от командования российско-оккупационных войск.

В частности, в г. Донецк с аргументацией "для нужд мобилизации" у граждан принудительно изымают объекты недвижимого имущества для размещения "подразделений силовых структур".

Кроме этого, российские наемники, которые прибыли для ротации подразделений, занимают временно незаселенные дома местных жителей. Также зафиксированы случаи обстрела личного автотранспорта мирных жителей.

"Российские оккупационные администрации при этом не принимают никаких мер для прекращения указанных преступных действий", - говорится в сообщении.