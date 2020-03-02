Школы, садики, дороги: Гончарук объявил начало "большого строительства"

2 марта, 2020, 13:25

1 марта начались строительные работы на 300 объектах социальной инфраструктуры

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга, передает Еспресо.TV

"За зиму мы подготовили огромное количество проектов, которые сегодня начали строиться. Теплая погода способствовала тому, что мы готовы к запуску "большого строительство", которое анонсировали еще осенью", - сообщил премьер-министр.

Гончарук добавил, что "большое строительство" - это инициатива президента Владимира Зеленского по строительству социальных инфраструктурных объектов и 4 тыс. км дорог.

"Мы провели совещание, посвященное этому большому проекту, и я могу констатировать, что уже начались одновременно строительные работы на более чем трехстах объектах", - заявил Гончарук.

Он напомнил, что в этом году запланировано строительство 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений в больницах.