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Espreso.tvОбществоШколы, садики, дороги: Гончарук объявил начало "большого строительства"

Школы, садики, дороги: Гончарук объявил начало "большого строительства"


фото: kmu.gov.ua
1 марта начались строительные работы на 300 объектах социальной инфраструктуры

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга, передает Еспресо.TV

"За зиму мы подготовили огромное количество проектов, которые сегодня начали строиться. Теплая погода способствовала тому, что мы готовы к запуску "большого строительство", которое анонсировали еще осенью", - сообщил премьер-министр.

Гончарук добавил, что "большое строительство" - это инициатива президента Владимира Зеленского по строительству социальных инфраструктурных объектов и 4 тыс. км дорог.

"Мы провели совещание, посвященное этому большому проекту, и я могу констатировать, что уже начались одновременно строительные работы на более чем трехстах объектах", - заявил Гончарук.

Он напомнил, что в этом году запланировано строительство 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений в больницах.

  • Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил о начале масштабных работ по строительству инфраструктурных и социальных объектов в Украине с 1 марта в январе.

  • "Нам нужно по итогам этого года, как минимум, получить сто новых школ, сто садов, сто стадионов и 4000 километров дорог", - заявил тогда Гончарук.

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