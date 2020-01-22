100 школ и 100 садов: Гончарук анонсировал масштабное обновление инфраструктуры

22 января, 2020, 16:38

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о начале масштабных работ по строительству инфраструктурных и социальных объектов в Украине с 1 марта

Об этом он заявил в видеообращении, размещенном на странице в социальной сети Facebook.

"Украина с 1 марта должна начать масштабное строительство. Мы должны за год выполнить огромный объем работы. Нам нужно по итогам этого года, как минимум, получить сто новых школ, сто садов, сто стадионов и 4000 километров дорог ", - заявил Гончарук.

Также глава правительства поручил главам областных государственных администраций максимально быстро утвердить, а "Укравтодору" - согласовать конкретные перечни объектов.