Коронавирус: в Андорре зафиксировали первое инфицирование

2 марта, 2020, 12:47

Правительство Андорры подтвердило в понедельник, 2 марта, первый случай инфицирования коронавируса в стране

Об этом сообщает Diari d'Andorra.

В Андорре зафиксировали первый случай заражения новым вирусом.

Заболел 20-летний местный житель. Накануне он вернулся из итальянского Милана, его отправили на карантин с легкой формой коронавируса.

Напомним, по состоянию на 2 марта число жертв коронавируса по всему миру достигло 3044 человек, общее количество инфицированных составило 89 072 человека.