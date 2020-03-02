Коронавирус: в Андорре зафиксировали первое инфицирование
2 марта, 2020, 12:47
Правительство Андорры подтвердило в понедельник, 2 марта, первый случай инфицирования коронавируса в стране
Об этом сообщает Diari d'Andorra.
В Андорре зафиксировали первый случай заражения новым вирусом.
Заболел 20-летний местный житель. Накануне он вернулся из итальянского Милана, его отправили на карантин с легкой формой коронавируса.
Напомним, по состоянию на 2 марта число жертв коронавируса по всему миру достигло 3044 человек, общее количество инфицированных составило 89 072 человека.
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