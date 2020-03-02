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Espreso.tvОбществоПретензии за законопослушность, - "Нафтогаз" прокомментировал иск от АМКУ

Претензии за законопослушность, - "Нафтогаз" прокомментировал иск от АМКУ

В Нафтогазе считают возбужденное Антимонопольным комитетом дело против компании за злоупотребления на рынке газа "претензией по законопослушность"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нафтогаза.

Сейчас Антимонопольный комитет еще не выслал официальных документов и сообщений о возбужденном деле, однако отмечается, что "устанавливали такую цену на газ для населения, которую от Нафтогаза требовало правительство".

"Напомним, что цены на газ для населения определялись в этот период непосредственно Кабинетом Министров Украины, а не нами", - отмечают в Нафтогазе.

Там предоставляют ссылку на постановление правительства, которым было установлено уровень цен на газ. Ее правительство приняло 19 октября 2018 года (дело Антимонопольного комитета касается периода, начиная с ноября 2018 года).

"Нафтогаз не имеет права не выполнять требования правительства, прописанные в постановлении о ПСО. Однако ни один покупатель газа в Украине не имеет обязательства покупать газ у Нафтогаза на этих условиях", - сообщили в компании и добавили, что покупателей газа никто не обязывал покупать газ у Нафтогаза и они могли заключить договоры с другими поставщиками на рынке.

  • Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам злоупотребления НАК "Нафтогаз Украины" монопольным положением на рынках природного газа.
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