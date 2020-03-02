Из-за цены на газ для населения АМКУ открыл дело против "Нафтогаза"

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам совершения частным акционерным обществом" Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" нарушения Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде злоупотребления монопольным положением на рынках природного газа путем установления, начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции", - говорится в сообщении.

Согласно положению Кабмина о возложении специальных обязанностей, именно "Нафтогаз" продает природный газ поставщикам для нужд бытовых потребителей, то есть, населения. При этом компания устанавливает на этом сегменте рынка цены, основанные на цене для промышленности, предложенной этой же компанией.

По имеющейся в Комитете информации, "Нафтогаз Украины" устанавливал для промышленных потребителей цены, которые выше тех, что сложились в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов на ТВ "Украинская энергетическая биржа" и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы Украины (NCG). Это может свидетельствовать об установлении НАК "Нафтогаз Украины", начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ для населения на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынках природного газа.