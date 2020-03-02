Нардеп от "ОПЗЖ" Рабинович включил "Вставай страна огромная" на заседании согласительного совета
Об этом сообщают "Новости Донбасса".
Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович во время заседания согласительного совета председателей фракций Верховной Рады включил советскую песню времен Второй мировой войны "Священная война".
Во время своего выступлении Рабинович призвал "остановить фашизм" и ввести в Уголовном кодексе норму за пропаганду фашизма.
"У меня есть еще немного времени. Я не знаю, что добавить к этому. Я музыкальную паузу хочу поставить", - сказал он и поднял телефон, на котором включил песню, к микрофону.
Спикер парламента Дмитрий Разумков сделал Рабиновичу замечания и предложил ему самому допеть куплет песни. Представитель "ОПЗЖ" так и поступил.
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