Коронавирус: в Китае больному пересадили легкие

2 марта, 2020, 16:00

На востоке Китая провели хирургическую операцию по пересадке обеих легких для пациента, зараженного коронавирусом нового типа COVID-19

Об этом сообщает издание Nypost .

"Операция оказалась рискованной. Все хирурги должны были оставаться в комнате с низким давлением в течение всей операции, было сложно выдержать как физически, так и психологически", - сказал заместитель директора больницы Чэнь Цзиньюй.

Коронавирус у 59-летнего мужчины, который перенес операцию и страдал необратимой дисфункцией легких, обнаружили 26 января. Донорские легкие были получены от умершего пациента в другой провинции.

Операция длилась 5 часов.

Сейчас пациент находится в стабильном состоянии, а пересаженные легкие хорошо насыщаются кислородом.