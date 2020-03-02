Коронавирус: в Китае больному пересадили легкие
2 марта, 2020, 16:00
На востоке Китая провели хирургическую операцию по пересадке обеих легких для пациента, зараженного коронавирусом нового типа COVID-19
Об этом сообщает издание Nypost .
"Операция оказалась рискованной. Все хирурги должны были оставаться в комнате с низким давлением в течение всей операции, было сложно выдержать как физически, так и психологически", - сказал заместитель директора больницы Чэнь Цзиньюй.
Коронавирус у 59-летнего мужчины, который перенес операцию и страдал необратимой дисфункцией легких, обнаружили 26 января. Донорские легкие были получены от умершего пациента в другой провинции.
Операция длилась 5 часов.
Сейчас пациент находится в стабильном состоянии, а пересаженные легкие хорошо насыщаются кислородом.
- Напомним, по состоянию на 2 марта число жертв коронавируса по всему миру достигло 3044 человек, общее количество инфицированных составило 89 072 человека.
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