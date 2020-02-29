Ради боя с Фьюри: Джошуа откажется от титула WBO и поединка с Усиком
Об этом заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн, сообщает BoxingScene .
По словам Хирна, Джошуа может отказаться от титула WBO (Всемирной боксерской организации), претендентом на который является Александр Усик, чтобы встретиться с чемпионом WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсоном Фьюри.
"Кубрат Пулев получит свой шанс в июне, а в ноябре или декабре нас ждет Александр Усик. Но украинец в мае бьется с Чисорой, и в этом бою может произойти разное. Если Джошуа хочет встретиться с Тайсоном Фьюри, ему придется освободить пояс WBO, который тогда между собой смогут разыграть Усик и Джозеф Паркер, это был бы отличный поединок", - сказал Хирн.
Джошуа также владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Усик следующий поединок проведет против британца Дерека Чисоры.
- Напомним, 25 февраля Эдди Хирн заявил, что Александра Усика нет среди трех следующих соперников Энтони Джошуа.
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