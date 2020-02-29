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Espreso.tvСпортРади боя с Фьюри: Джошуа откажется от титула WBO и поединка с Усиком

Ради боя с Фьюри: Джошуа откажется от титула WBO и поединка с Усиком


фото: BoxingScene
Чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа готов отказаться от титула WBO и поединка с украинцем Александром Усиком ради встречи с соотечественником Тайсоном Фьюри

Об этом заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн, сообщает BoxingScene .

По словам Хирна, Джошуа может отказаться от титула WBO (Всемирной боксерской организации), претендентом на который является Александр Усик, чтобы встретиться с чемпионом WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсоном Фьюри.

"Кубрат Пулев получит свой шанс в июне, а в ноябре или декабре нас ждет Александр Усик. Но украинец в мае бьется с Чисорой, и в этом бою может произойти разное. Если Джошуа хочет встретиться с Тайсоном Фьюри, ему придется освободить пояс WBO, который тогда между собой смогут разыграть Усик и Джозеф Паркер, это был бы отличный поединок", - сказал Хирн.

Джошуа также владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Усик следующий поединок проведет против британца Дерека Чисоры.

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