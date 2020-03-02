Декларации с семейными врачами подписали уже 29 млн украинцев, - Скалецкая

2 марта, 2020, 08:17

29 миллионов украинцев, по состоянию на сейчас, подписали декларации с семейными врачами

Об этом написала Министерка здравоохранения Зоряна Скалецкая в Facebook.

"Сегодня 1 марта, а это значит, что уже через месяц начнется следующий шаг изменений в системе оказания медицинской помощи. Заработает программа медицинских гарантий", - написала она.

По ее словам, имея направление семейного врача, можно будет получать оплаченную государством амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, хирургическое вмешательство, пройти обследование, сделать вакцинацию, анализы, диагностику, получить лекарства.

"На сегодня уже 29 млн украинцев составили декларацию с семейным врачом. Обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал, - выбрать своего семейного врача", - отметила министр.