Гончарук анонсировал бесплатный пакет медуслуг для украинцев с 1 апреля
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.
"Сейчас МЗ и Национальная служба здоровья работают с регионами для своевременного старта второго звена медицинской реформы. Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и практики", - написал он.
По его словам, если медицинское учреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с таким заведением - больница не получит финансирования. Тогда деньги на содержание медучреждения будет выделять местные власти.
На сегодня уже автономизированных 97% учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Программа медицинских гарантий включает:
- первичную помощь;
- экстренную;
- амбулаторно-поликлиническую - это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач;
- стационарную;
- паллиативную медицинскую помощь - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом)
- медицинскую реабилитацию;
- медицинскую помощь в связи с родами;
- реимбурсацию лекарственных средств (программа «Доступные лекарства»).
"Все услуги по гарантированному медицинскому пакету будут полностью бесплатными для украинцев - они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов", - подытожил премьер.
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