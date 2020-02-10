Гончарук анонсировал бесплатный пакет медуслуг для украинцев с 1 апреля

10 февраля, 2020, 18:38

С 1 апреля украинцы получат бесплатный гарантированный пакет медуслуг - заработает Программа медицинских гарантий

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

"Сейчас МЗ и Национальная служба здоровья работают с регионами для своевременного старта второго звена медицинской реформы. Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и практики", - написал он.

По его словам, если медицинское учреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с таким заведением - больница не получит финансирования. Тогда деньги на содержание медучреждения будет выделять местные власти.

На сегодня уже автономизированных 97% учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Программа медицинских гарантий включает:

первичную помощь;

экстренную;

амбулаторно-поликлиническую - это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач;

стационарную;

паллиативную медицинскую помощь - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом)

медицинскую реабилитацию;

медицинскую помощь в связи с родами;

реимбурсацию лекарственных средств (программа «Доступные лекарства»).

"Все услуги по гарантированному медицинскому пакету будут полностью бесплатными для украинцев - они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов", - подытожил премьер.