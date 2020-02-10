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Espreso.tvОбществоГончарук анонсировал бесплатный пакет медуслуг для украинцев с 1 апреля

Гончарук анонсировал бесплатный пакет медуслуг для украинцев с 1 апреля


фото: kmu.gov.ua
С 1 апреля украинцы получат бесплатный гарантированный пакет медуслуг - заработает Программа медицинских гарантий

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

"Сейчас МЗ и Национальная служба здоровья работают с регионами для своевременного старта второго звена медицинской реформы. Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и практики", - написал он.

По его словам, если медицинское учреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с таким заведением - больница не получит финансирования. Тогда деньги на содержание медучреждения будет выделять местные власти.

На сегодня уже автономизированных 97% учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Программа медицинских гарантий включает:

  • первичную помощь;
  • экстренную;
  • амбулаторно-поликлиническую - это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач;
  • стационарную;
  • паллиативную медицинскую помощь - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом)
  • медицинскую реабилитацию;
  • медицинскую помощь в связи с родами;
  • реимбурсацию лекарственных средств (программа «Доступные лекарства»).

"Все услуги по гарантированному медицинскому пакету будут полностью бесплатными для украинцев - они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов", - подытожил премьер.

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