Гвардиола отобрал у Фергюсона, Моуринью и Анчелотти рекорд Лиги чемпионов

27 февраля, 2020, 10:05

Испанский тренер английского "Манчестер Сити" ХОСП Гвардиола получил 28-ю победу в плей-офф Лиги чемпионов и стал рекордсменом турнира по этому показателю

Об этом сообщает Opta в twitter.

26 февраля во Мадриде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" под руководством испанца победил "Реал" 2: 1.

Таким образом, Гвардиола получил 28-ю победу в матчах плей-офф главного еврокубка и стал рекордсменом турнира. Испанец опередил португальца Жозе Моуринью, итальянца Карло Анчелотти и шотландца Алекса Фергюсона, на счету которых по 27 побед.

Ответный матч "Манчестер Сити" и "Реал" сыграют 17 марта в Англии.

28 - Pep Guardiola has become the manager with the most wins in Champions League knockout games (28), surpassing Carlo Ancelotti, José Mourinho and Sir Alex Ferguson. Master. #RMAMCI pic.twitter.com/wNOueTQJzy - OptaJean (@OptaJean) February 26, 2020