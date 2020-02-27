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Espreso.tvСпортГвардиола отобрал у Фергюсона, Моуринью и Анчелотти рекорд Лиги чемпионов

Гвардиола отобрал у Фергюсона, Моуринью и Анчелотти рекорд Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Испанский тренер английского "Манчестер Сити" ХОСП Гвардиола получил 28-ю победу в плей-офф Лиги чемпионов и стал рекордсменом турнира по этому показателю

Об этом сообщает Opta в twitter.

26 февраля во Мадриде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" под руководством испанца победил "Реал" 2: 1.

Таким образом, Гвардиола получил 28-ю победу в матчах плей-офф главного еврокубка и стал рекордсменом турнира. Испанец опередил португальца Жозе Моуринью, итальянца Карло Анчелотти и шотландца Алекса Фергюсона, на счету которых по 27 побед.

Ответный матч "Манчестер Сити" и "Реал" сыграют 17 марта в Англии.

  • Напомним, 26 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" дома проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1: 2.
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