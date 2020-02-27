Гвардиола отобрал у Фергюсона, Моуринью и Анчелотти рекорд Лиги чемпионов
27 февраля, 2020, 10:05
Испанский тренер английского "Манчестер Сити" ХОСП Гвардиола получил 28-ю победу в плей-офф Лиги чемпионов и стал рекордсменом турнира по этому показателю
Об этом сообщает Opta в twitter.
26 февраля во Мадриде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" под руководством испанца победил "Реал" 2: 1.
Таким образом, Гвардиола получил 28-ю победу в матчах плей-офф главного еврокубка и стал рекордсменом турнира. Испанец опередил португальца Жозе Моуринью, итальянца Карло Анчелотти и шотландца Алекса Фергюсона, на счету которых по 27 побед.
Ответный матч "Манчестер Сити" и "Реал" сыграют 17 марта в Англии.
28 - Pep Guardiola has become the manager with the most wins in Champions League knockout games (28), surpassing Carlo Ancelotti, José Mourinho and Sir Alex Ferguson. Master. #RMAMCI pic.twitter.com/wNOueTQJzy- OptaJean (@OptaJean) February 26, 2020
- Напомним, 26 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" дома проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1: 2.
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