Вселенскому патриарху Варфоломею исполнилось 80. Его поздравили Зеленский и Порошенко
Именно он сыграл ключевую роль в становлении независимо от влияния Москвы украинского православия, предоставив Томос для Православной церкви Украины, рассказывает Еспресо.TV.
"Патриарх Варфоломей - это история, яркая история. История Константинопольского престола, вселенскость которого он так последовательно и эффективно отстаивает, и занимающий дольше всех своих предшественников. Он вошел как в историю мирового православия, так и в учебники по истории Украины" , - отмечает по этому поводу Религиозно-информационная служба Украины .
Президент Владимир Зеленский поздравил Вселенского Патриарха Варфоломея с юбилеем и заявил о готовности укреплять отношения. Об этом говорится в письме Зеленского, который в субботу, 29 февраля, передали Варфоломею члены украинской делегации во главе с министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским.
"Гордимся связью тысячелетней давности, которая соединила Украину с Константинопольским престолом и благодаря которой наше государство стало частью христианского мира. Эти отношения со Вселенской церковью имели большое влияние на ход истории нашего народа и их последствия сохраняют важность сегодня. Хочу заверить Ваше Святейшество в готовности и дальше укреплять отношения Украины со Вселенским патриархатом ", - говорится в тексте поздравления, которое обнародовал заместитель министра иностранных дел, бывший генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар.
Кроме Бородянского и Боднаря, в составе украинской делегации был народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко.
"Патриарх в хорошем настроении и рад будет при первой возможности посетить Киев. Говорит, что в скором времени стоит ожидать признания ПЦУ другими православными церквями. Последней будет Москва, по его словам", - написал он в фейсбуке.
К поздравлениям присоединился пятый президент Петр Порошенко , при каденции которого и происходило становление ПЦУ.
"Лично поздравил его сегодня и выразил благодарность за его любовь к Украине и поддержку нашего народа, за Томос о независимости нашей Церкви. Предоставление Томоса - среди ключевых событий тысячелетней истории нашей Украины.
Уверен, наша Церковь продолжит расти и развиваться и продолжит получать признание в мире.
Спасибо, Ваша Всесвятость! Многая и благая лета! Χρονια πολλα!", - написал Порошенко в себя в Telegram.
- Напомним, после предоставления Украине Томосу вселенский патриарх шутил, что вроде предоставил Украине автокефалию в обмен на конфеты с завода "Рошен".
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