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Espreso.tvМирВ Японии с лайнера Diamond Princess высадили всех пассажиров

В Японии с лайнера Diamond Princess высадили всех пассажиров


фото: REUTERS
В Японии с круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине из-за коронавируса, высадили всех пассажиров

Об этом со ссылкой на NHK сообщает Укринформ.

В воскресенье, 1 марта, на берег высадилась последняя группа людей с круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин в порту Йокогама.

Члены экипажа после отрицательного результата на новый коронавирус начали высадку еще 27 февраля. Около 130 членов экипажа, включая индонезийцев, покинули судно сегодня.

Они будут помещены в карантин на две недели в государственном учреждении в префектуре Сайтама. После прохождения карантина и повторного тестирования на коронавирус им будет разрешено покинуть Японию.

Министр здравоохранения Японии Катсунобу Като заявил, что судно будет продезинфицировано и подвергнуто техническому обслуживанию на верфи.

  • Напомним, 28 февраля украинку, которая заболела коронавирусом на лайнере Diamond Princess, выписали из больницы.

 

 

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