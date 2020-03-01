В Японии с лайнера Diamond Princess высадили всех пассажиров
Об этом со ссылкой на NHK сообщает Укринформ.
В воскресенье, 1 марта, на берег высадилась последняя группа людей с круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин в порту Йокогама.
Члены экипажа после отрицательного результата на новый коронавирус начали высадку еще 27 февраля. Около 130 членов экипажа, включая индонезийцев, покинули судно сегодня.
Они будут помещены в карантин на две недели в государственном учреждении в префектуре Сайтама. После прохождения карантина и повторного тестирования на коронавирус им будет разрешено покинуть Японию.
Министр здравоохранения Японии Катсунобу Като заявил, что судно будет продезинфицировано и подвергнуто техническому обслуживанию на верфи.
- Напомним, 28 февраля украинку, которая заболела коронавирусом на лайнере Diamond Princess, выписали из больницы.
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