В луцком парке поймали несовершеннолетних, которые делали "закладки"
1 марта, 2020, 10:56
В центральном парке Луцка патрульные увидели двух подозрительных лиц, которые, заметив полицию, побежали вдоль Стыря. Один из парней остановился, бросил в землю полиэтиленовый пакетик и побежал дальше. Через несколько минут его догнали возле рынка
Оказалось, что это несовершеннолетний 16-летний парень, который хотел оставить так называемую закладку с веществом, похожим на психоактивное соединение амфетаминового ряда, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Волынь 24 .
Патрульные вернулись с ним на место происшествия, вызвали следственно-оперативную группу, сообщили родителям парня и ювенальной превенцию.
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Проведя розыскные мероприятия, совместно с работниками Луцкого отдела полиции, патрульные нашли и второго участника происшествия, 17-летнего жителя Луцка.
По обоим продолжаются следственные действия.
- Напомним, в январе полицейские разоблачили владельца спортклуба из Тернополя , который держал бизнес по производству наркотических "солей".
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