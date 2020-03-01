В луцком парке поймали несовершеннолетних, которые делали "закладки"

1 марта, 2020, 10:56

В центральном парке Луцка патрульные увидели двух подозрительных лиц, которые, заметив полицию, побежали вдоль Стыря. Один из парней остановился, бросил в землю полиэтиленовый пакетик и побежал дальше. Через несколько минут его догнали возле рынка

Оказалось, что это несовершеннолетний 16-летний парень, который хотел оставить так называемую закладку с веществом, похожим на психоактивное соединение амфетаминового ряда, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Волынь 24 .

Патрульные вернулись с ним на место происшествия, вызвали следственно-оперативную группу, сообщили родителям парня и ювенальной превенцию.

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Проведя розыскные мероприятия, совместно с работниками Луцкого отдела полиции, патрульные нашли и второго участника происшествия, 17-летнего жителя Луцка.

По обоим продолжаются следственные действия.