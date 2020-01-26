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Espreso.tvОбществоВладелец спортклуба в Тернополе держал бизнес по производству наркотических "солей". Разоблачена целая группировка, 20 задержанных

Владелец спортклуба в Тернополе держал бизнес по производству наркотических "солей". Разоблачена целая группировка, 20 задержанных

Наркотики, оружие, патроны, деньги, мобильные телефоны, автомобили и личные записные книжки - все это изъяли оперативники в ходе проведения масштабной спецоперации, которая продолжалась на территории трех областей

23 января 2020 г. в Тернопольской, Хмельницкой и Киевской областях сотрудники Управления стратегических расследований Нацполиции совместно с работниками Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности, отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления (отдел детективов), управления патрульной полиции, управления противодействия наркопреступности, следственного управления, управления КОРД и СБУ, при процессуальном руководстве прокуратуры Тернопольской области одновременно провели 70 обысков, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу НПУ.

Девять человек задержаны в соответствии со статьей 208 УПК. Решается вопрос об объявлении подозрения по статье 307 часть 2 УК, по статье 309 часть 2 УК и избранию меры пресечения одиннадцати членам группировки.

По словам Василия Джиджоры, начальника управления стратегических расследований в Тернопольской области, в течение последних шести месяцев оперативники его подразделения вместе со следователями ГУНП и детективами документировали группу лиц, которая изготовляла и распространяла наркотическое вещество - метамфетамин.

Организатор бизнеса - житель Тернополя, владелец одного из спортклубов. Подбором кадров занимался ближайший товарищ руководителя. В его обязанности входил поиск надежных людей, которые бы не только распространяли наркотики, но и могли защитить подчиненных в случае любого нападения. Среди помощников были посетители спортивного зала.

"В ходе санкционированных обысков, одновременно проведенных на территории трех областей, изъято более килограмма наркотиков и психотропных веществ в твердых, кристаллических, порошкообразных и других формах, оружие, боеприпасы, наличные средства в национальной и иностранной валюте, средства связи", - рассказал прокурор области Петр Бойко.

Все участники группировки - люди в возрасте от 20 до 33 лет. Они получали от организатора метамфетамин и занимались его продажей. По предварительным данным, такой "бизнес" приносил от 25 до 50 тыс. грн ежедневного дохода.

Во время оперативных мероприятий правоохранители установили пути поступления наркотического вещества. Часть "солей" изготавливали в специально оборудованных гаражных помещениях. Остальное сырье, а также наркотики закупали у жителей Хмельницкой области.

Данная группировка на территории Тернопольщины работала в течение нескольких лет. Их неоднократно уличали правоохранители, но участникам удавалось избегать наказания. Во время досудебного расследования будет проверяться и причастность к преступлению сотрудников правоохранительных органов.

Организатор бизнеса будет отвечать перед законом по статьям, связанным с изготовлением и распространением наркотиков, а также согласно статье 345 часть 2 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Во время задержания мужчина нанес телесные повреждения работнику милиции.

Продолжается следствие.

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