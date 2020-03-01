В 2020 году в ВСУ будут призывать офицеров запаса, окончивших военные кафедры

1 марта, 2020, 21:27

Начальник отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Сергей Волков заявил, что в 2020 году в армию будут призывать офицеров запаса

Об этом сообщает "АрмияInform".

"Речь идет об офицерах запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военной службы, но закончили кафедры военной подготовки, получили воинское звание офицерского состава и находятся в запасе" - рассказал Волков.

Вместе с тем он уточнил, что Минобороны не издало соответствующего указа.

"Пока что никакой приказ не выдан, и не определены сроки, когда их будут призывать, но начальная организационно-плановая работа в военкоматах с этой категорией военнослужащих уже идет. Собирают послужные карточки, уточняют картотеки, количество этих офицеров", - отметил Волков.

По его словам, ответственность и организация этой работы возложена на военные комиссариаты. Туда они должны появиться и пройти медосмотр. Но уже после того, как определят объемы учетных специальностей эти офицеры должны соответствовать условиям для прохождения службы по состоянию здоровья и не иметь отсрочек.

"Затем в военкоматах проведут аттестационные комиссии, и после этого офицеров могут призвать на военную службу - на 18 месяцев. Призываем путем зачисления слушателями курсов переподготовки и повышения квалификации военных вузов. Три месяца дано на подготовку по военно-учетной специальности. И потом - назначение для прохождения военной службы, как правило, не в боевых частях ВСУ ", - сказал Волков.

Он уточнил, что офицеров запаса не привлекают к участию в операции Объединенных сил. За 6 месяцев со дня призыва они могут заключить контракт на прохождение военной службы на срок от 1 года. Лишь после того, как они заключат контракт их могут привлечь к участию в ООС. По окончании 18-месячного срока службы их освобождают в установленном порядке в запас.